جولة 'حسين أميرعبداللهيان' في المنطقة.. قراءة في النتائج

العالم - بانوراما

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني بعد اختتام جولة إقليمية شملت الدول الأربع في الخليج الفارسي إلتقى خلالها بكبار المسؤولين في هذه الدول.

وتستضیف هذه الحلقة من طهران الخبير في الشؤون الدولية د.محمد قادري ومن لندن الباحث في العلاقات الدولية د.يحيى حرب..

حيث نطرح عليهم هذه الأسئلة:

ـ أربع دول في الخليج الفارسي ضمن جولة وزير الخارجية الإيراني.. لماذا التركيز هذه المرة على هذه المنطقة وبالتحديد دول مجلس التعاون؟

ـ غير النتائج التقليدية لمثل هذه الزيارات في تعزيز العلاقات وما شابه.. هل هناك نتائج أخرى تكتسب أهمية كبرى؟

ـ هل يمكن أن نشهد قريبا عودة العلاقات أيضا بين إيران والبحرين كواحدة من نتائج الانفتاح والتفاهم المتبادل في المنطقة؟

ـ ماهي طبيعة المبادرة التي قدمتها إيران لإنشاء مجمع للحوار والتعاون الإقليمي التي لقيت ترحيبا من الدول المعنية؟

ـ ومن هي الدول المرشحة لدخول هذا المجمع.. هل تقتصر على سبيل المثال على دول مجلس التعاون وإيران؟

ـ ماهي أهداف مثل هذا المجمع الذي اقترحته إيران.. هل يقتصر على سبيل المثال على الجانب الأمني أم أنه تجمع اقتصادي أم ماذا؟

ـ هل كانت العلاقات مع السعودية هي البوابة للانفتاح بين شطري الخليج الفارسي أي إيران والدول العربية الواقعة على الجانب الآخر؟

ـ ماهو الضمان لاستقرار واستدامة العلاقات بين إيران ودول الخليج الفارسي العربية، خاصة إذا تدخلت قوى تخريبية من خارج المنطقة؟

ـ إيران قدمت مبادرة لإنشاء مجمع للحوار والتعاون الإقليمي لقيت ترحيبا من دول المنطقة..الوظائف التي يمكن أن تقوم بها هذه المبادرة لتعزيز التفاهم وإزالة العوائق بين هذه الدول؟

ـ كيف تقرأ مستقبل أمن المنطقة على ضوء التفاهمات الحاصلة مع إيران أكبر دولة مطلة على منطقة الخليج الفارسي؟