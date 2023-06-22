اهم القضايا التي ناقشها هنية مع قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"لقاء خاص" قال هنية:"على رأس هذه القضايا قضية المقاومة في فلسطين المستوى الذي وصلت اليه هذه المقاومة خاصة في غزة التي تمثل القاعدة الصلبة لهذه المقاومة في الضفة الغربية التي انطلقت مجددا بعد سنوات صعبة وسنوات قاسية مر بها شعبنا الفلسطيني ومرت بها فصائل المقاومة في الضفة الغربية كيف يقوم اليوم المقاومون في مناطق مختلفه من الضفة الغربية برسم معالم جديدة لخط المقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال الصهيوني ضد هذه الحكومة الاسرائيلية الفاشية الخطيرة المتطرفة التي ذهبت وستذهب بعيدا في تنفيذ الكثير من المخططات.

واضاف هنية: يجب ان نشير الى دور شعبنا الفلسطيني في الشتات وفي المنفى. كما دور شعبنا في مناطق الـ 48 كل ذلك تحت ظلال ملف المقاومة كان حاضرا في بحثنا مع سماحه قائد الثورة الاسلامية كذلك المخططات الاسرائيلية التي تستهدف القدس والمسجد الاقصى المبارك خاصة بان هذه الحكومة اليوم تقدم مشروع للكنيست الاسرائيلي بهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك.

ولفت هنية :"هذه الحكومة الاسرائيلية اخذت قرارا خطيرا بتفويض وزير الاستيطان سموتريتش بان يكون له صلاحيات ببناء وتوسيع المستوطنات القائمة او بتشريعي بؤره استيطانية دونما حتى العودة الى الحكومة الاسرائيلية. ما يجري اليوم في مناطق مختلفة في الضفة الغربية من سياسة القتل المتعمد والبطيء، هذا ايضا كان حاضرا في بحثنا وفي حواراتنا خاصة ان قضية القدس هي محور الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي والمسجد الاقصى اولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لذلك هذا الامر كان ايضا حاضرا.

وأشار هنية الى أن التطورات التي تجري في المنطقة وخاصة التسويات والاتفاقيات التي نحن نشهدها لاسيما الاتفاق الاخير بين الجمهورية الاسلامية في ايران وبين المملكة العربية السعودية الحديث، عن امكانية تحقيق مصالحات اضافية مع هذه الملفات جميعها كانت حاضرة جميعها في حواراتنا".

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