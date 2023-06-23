ايران تكشف معلومات اضافية عن صاروخ الفرط صوتي "فتاح"

وقال حاجي زاده إن إيران توصلت الى كل التقنيات المعقدة في الصناعات الدفاعية، وأضاف أن صاروخ فتاح هو أول صاروخ باليستي إيراني فرط صوتي يصل مداه الى ألف وأربعمئة كيلومتر، لكن من المحتمل أن يزداد مداه الى ألفي كيلومتر، وقال إن تطوير القدرات الدفاعية يجري بشكل يومي.

وكان العميد حاجي زاده قد ذكر اثناء ازاحة الستار عن هذا الصاروخ، ان ايران تعتبر البلد الرابع الذي يحوز تقنية صنع مثل هذا الصاروخ فرط الصوتي الذي يمتلك القدرة على المناورة، مؤكداً ان ميزة هذه الصواريخ أنها لاتوجد صواريخ مضادة لها، أي أنها قادرة على استهداف أي هدف تريده من مسافة الف و400 كيلومتر، ولايوجد أي سلاح قادر على مواجهته والسبب في ذلك يعود الى حركته ومناورته في مختلف الاتجاهات والارتفاعات.

واوضح بأن الصاروخ يتألف من قسمين، القسم الاول يبلغ طوله 3 أمتار و60 سنتيمترا ويعتبر بمفرده صاروخا كاملا، أي انه يملك محركا للسيطرة ويتميز برأس حربي، ويمتلك الجزء الثاني من الصاروخ القدرة على المناورة في المنطقة المهددة من قبل العدو وعلى مسافة مئات الكيلومترات من الهدف في اتجاهات وارتفاعات مختلفة ومزيج من ذلك، وفي مثل هذه الحالة ، لن يكون بامكان العدو حساب مسار الحركة ، وبسبب سرعته العالية وتغيير الاتجاهات التي يقوم بها ، فان اي صاروخ يطلق عليه سيمر من جانبه ولن يصيبه.