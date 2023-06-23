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أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو في الضفة الغربية

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

استخدام الاحتلال مسيرة عسكرية لتنفيذ عملية الاغتيال التي طالت ثلاثة مقاومين في جنين أدخلت تغييرات على قواعد الاشتباك كونها المرة الاولى التي يستخدم فيها الجيش الاسرائيلي سلاح الجو منذ عقدين ضد المقاومين في الضفة ما شكل تحولا كبيرا في أدوات المواجهة.

العالم – مع الحدث

ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد المقاومين في الضفة المحتلة؟ لماذا استخدم العدو المسيرات الحربية في اعتداءاته على الفلسطينيين؟ هل يغير هذا التطور قواعد الاشتباك بين المقاومة وجيش الاحتلال؟ كيف سيرتد ذلك على نوعية الرد الفلسطيني المقاوم في المرحلة المقبلة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنين وتداعياته على الكيان المحتل.

ضيوف الحلقة:

د. وليد محمد علي – منسق شبكة قادرون معا

العميد شارل أبي نادر – خبير عسكري

امير ابو عرام - صحفي

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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