أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو في الضفة الغربية

العالم – مع الحدث

ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد المقاومين في الضفة المحتلة؟ لماذا استخدم العدو المسيرات الحربية في اعتداءاته على الفلسطينيين؟ هل يغير هذا التطور قواعد الاشتباك بين المقاومة وجيش الاحتلال؟ كيف سيرتد ذلك على نوعية الرد الفلسطيني المقاوم في المرحلة المقبلة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنين وتداعياته على الكيان المحتل.

ضيوف الحلقة:

د. وليد محمد علي – منسق شبكة قادرون معا

العميد شارل أبي نادر – خبير عسكري

امير ابو عرام - صحفي

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..