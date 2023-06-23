الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. محلل سياسي:

الاحتلال فقد زمام السيطرة على الضفة الغربية

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

قال منسق شبكة قادرون معا الدكتور وليد محمد علي إن الستخدام كيان الاحتلال الاسرائيلي سلاح الجو في جنين يأتي في وقت يؤكد فشل الكيان في التصدي للمقاومة، ذلك لأن المنطقة التي استخدم فيها الاحتلال المسيرات هي منطقة محتلة.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف الدكتور وليد محمد علي لبرنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أن مساحة مخيم جنين 32 كيلومتر وهو مخيم صغير لكن كبد الاحتلال خسائر فادحة وإن العدو الصهيوني فقد زمام السيطرة والأمور ولم يعد قادرا على ضبط الأمر.

وأشار الى انه كان متوقعا استخدام الكيان الصهيوني للمسيرات في كل مكان توجد فيه المقاومة لأن الاحتلال جرب كل الوسائل للقضاء على المقاومة لكنه فشل في ذلك.

الدكتور وليد محمد علي أكد أن استخدام سلاح الجو ضد المقاومة هو الآخر فشل في التصدي للمقاومة مشيرا إلى انه في ظل حكومة مهزومة بات نتنياهو لا يهمه شيئا إلا الحفاظ على حكومته.

روابط ذات صلة

هنية: الضفة تشكل اسناداً استراتيجياً لجبهة قطاع غزة

قاليباف: الضفة فرضت التراجع على الصهاينة، والتسوية محكوم عليها بالفشل

كتلة حزب الله أشادت بالمقاومة الفلسطينية

إصابات بهجوم مستوطنين لمنازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة جالود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مؤامرة النزوح مستمرة.. مقررات مؤتمر بروكسيل مخيّبة لآمال دولة لبنان

إطلاق الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027

الرئيس التونسي والمستشار الألماني یبحثان العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات

شاهد.. خبير عسكري: الاحتلال بات يرى الضفة كأنها غزة

ما أبعاد استخدام الاحتلال سلاح الجو ضد في الضفة المحتلة؟

بالفيديو.. محلل سياسي: الاحتلال فقد زمام السيطرة على الضفة الغربية