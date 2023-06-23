الاحتلال فقد زمام السيطرة على الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

وأضاف الدكتور وليد محمد علي لبرنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أن مساحة مخيم جنين 32 كيلومتر وهو مخيم صغير لكن كبد الاحتلال خسائر فادحة وإن العدو الصهيوني فقد زمام السيطرة والأمور ولم يعد قادرا على ضبط الأمر.

وأشار الى انه كان متوقعا استخدام الكيان الصهيوني للمسيرات في كل مكان توجد فيه المقاومة لأن الاحتلال جرب كل الوسائل للقضاء على المقاومة لكنه فشل في ذلك.

الدكتور وليد محمد علي أكد أن استخدام سلاح الجو ضد المقاومة هو الآخر فشل في التصدي للمقاومة مشيرا إلى انه في ظل حكومة مهزومة بات نتنياهو لا يهمه شيئا إلا الحفاظ على حكومته.