الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإماراتي يبحث مع نائب أردوغان تطوير الشراكة بين البلدين

الرئيس الإماراتي يبحث مع نائب أردوغان تطوير الشراكة بين البلدين
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز، سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا.

العالم - الامارات

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي، أمس الخميس، لنائب الرئيس التركي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

وبحث الطرفان أيضا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما طلب الرئيس الإماراتي من يلماز نقل تحياته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها بمزيد من النماء والازدهار.

روابط ذات صلة

الامارات تنسحب من قوة بحرية تقودها واشنطن في الخليج الفارسي

الامارات تفرج عن 10 لبنانيين بعد وفاة سجين

شاهد.. الرئيس الأسد يلتقي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

مستجدات مفاوضات الوفد السعودي العماني في صنعاء وحقيقة انسحاب الامارات

علقة اماراتية ساخنة ضد واشنطن.. شاهد ما الذي فعلته بها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الإماراتي يبحث مع نائب أردوغان تطوير الشراكة بين البلدين

الدروز يناشدون المسؤولين التدخّل الصارم لردع العدوان في الجولان

بين الجلسة 12 وزيارة لودريان: لا رئيس للجمهورية قريباً

مورا: خطة العمل الشاملة هي الخيار الأفضل

الحجاج الايرانيون في مكة المكرمة والمدينة المنورة يؤدون مراسم دعاء كميل

بطولة الاسنوكر الآسيوية بطهران