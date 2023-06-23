الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مؤامرة النزوح مستمرة.. مقررات مؤتمر بروكسيل مخيّبة لآمال دولة لبنان

مؤامرة النزوح مستمرة.. مقررات مؤتمر بروكسيل مخيّبة لآمال دولة لبنان
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أكدت صحيفة البناء اليوم الجمعة أن نتائج مؤتمر بروكسيل الذي شارك فيه لبنان والمواقف الغربية في ما يتعلق بملف النزوح السوري في لبنان جاءت مخيّبة لآمال الدولة اللبنانية.

العالم_لبنان

وقالت الصحيفة بقي ملف النزوح محل متابعة واهتمام المسؤولين، في ضوء نتائج مؤتمر بروكسيل الذي شارك فيه لبنان، حيث جاءت مواقف الدول الأوروبية والغربية ومقرراته مخيّبة لآمال الدولة اللبنانية، ولم يتم التجاوب مع مطالب الحكومة اللبنانية رغم التداعيات الخطيرة لأزمة النزوح على لبنان.

ونقلت البناء عن مصادر مشاركة في المؤتمر، أن الوفد اللبناني لمس استمرار المؤامرة الغربية على لبنان من خلال قرار بعدم عودة النازحين الى سورية وإبقائهم في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني تحت عناوين وهميّة.

وشدّدت مصادر الصحيفة على أن لا حل لأزمة النزوح إلا بتجاهل القرار الغربي واتخاذ قرار حكومي بالتواصل مع سورية ووضع خطة عملية بين الحكومتين لإعادة النازحين تدريجيًا.

وكشفت المصادر عن ضغوط أممية وأوروبية على الحكومة اللبنانية من جهة وعلى النازحين من جهة ثانية عبر تخويفهم من العودة، فضلاً عن استمرار الأمم المتحدة بدفع المساعدات للنازحين في لبنان لا في سورية، متخوفة من القرار الأممي الأخير بدولرة المساعدات المالية للنازحين.

روابط ذات صلة

بري يطالب الإتحاد الاوروبي مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين

شاهد.. معاناة النازحين السوريين في ريف دمشق بعدسة العالم

ما رأيكم بالاستغلال الأوروبي لورقة اللاجئين السوريين؟

مسعى واضح لتسييس قضية النازحين السوريين + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران والإمارات توقعان اتفاقية لتنظيم رحلات جوية

أرسلان: غضّ نظر المجتمع الدولي عن تعديات العدو بالمنطقة يفاقم خطورة الأمور

انفجار مستودع أسلحة كيميائية قرب تل أبيب والرقابة العسكرية تمنع نقل الأخبار 

مؤامرة النزوح مستمرة.. مقررات مؤتمر بروكسيل مخيّبة لآمال دولة لبنان

إطلاق الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027

الرئيس التونسي والمستشار الألماني یبحثان العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات