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مدينة إيرانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

مدينة إيرانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

سجلت مدينة زابل شمال محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران أعلى حرارة بلغت 50.8 درجة، كانت الأعلى بين أكثر من 8800 منطقة سجلت فيها الحرارة حول العالم.

العالم - إيران

وهذه المرة الأولى منذ 60 عاما التي تتجاوز فيها درجة الحرارة في الجزء الشمالي من محافظة سيستان وبلوشستان عتبة 50 درجة مئوية في فصل الربيع، الذي كان يوم الأربعاء الماضي آخر أيامه، وفقا لموقع "OGIMET" الإسباني المتخصص في رصد درجات الحرارة.

وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها في زابل منذ إنشاء محطة للأرصاد الجوية فيها، هي 51 درجة مئوية في فصل الصيف عام 1970. فيما شهدت المدينة قبل أشهر شتاء قارسا، وتجاوزت ثالث أبرد فتراتها في الستين عاما الماضية.

واشار موقع إيران بريس انه أدنى درجة حرارة سجلتها محطة الأرصاد الجوية في زابل يعود إلى عام 1971، حيث انخفضت إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.

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