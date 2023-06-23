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الدروز يناشدون المسؤولين التدخّل الصارم لردع العدوان في الجولان

الدروز يناشدون المسؤولين التدخّل الصارم لردع العدوان في الجولان
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

حيّا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، "أهل الجولان الأبيّة، تقديراً لانتفاضتهم الشعبية دفاعاً عن وجودهم وأرضهم، واعتزازاً بوقفتهم البطولية واستماتتهم في الانتصار لكرامة الأرض المجبولة بعرق الآباء والأجداد ودمائهم".

العالم - لبنان

ووجه أبي المنى تحيةً إلى "أهلنا الأكارم في هضبة الجولان، المتمسكين بهويتهم التوحيدية المعروفية، والراسخين بانتمائهم الإسلاميّ والعربيّ، تحيةً لهم شيوخاً أجلّاء ورجالاً أشدّاءَ وأخوةً أعزّاء".

وأكد في كلمة في ختام اللقاء الديني في "خلوة القطالب"، "إننا بقدر ما نستنكر اغتصابَ الأرض والاعتداءَ على الممتلكات، وبقدر ما نحيّي الرجالَ الشبّانَ المنتفضين لصون كرامتهم وقدسيّةِ ترابهم، وبقدر ما نحث أهلنا على الثبات في مواقفهم ودفاعهم عن أرضهم وأرزاقهم، فإننا في الوقت نفسه نناشدُ المسؤولين من شيوخِنا وإخوانِنا التدخّلَ الصارمَ لردع العدوان، وإلزام المعتدين على التراجع عن مشروعهم الاستفزازي تجنّباً لوقوع المزيد من الإصابات، ومنعاً لتطوّر الأمور وتفاقم الأزمة.

واضاف، إننا لواثقون بقدرة إخواننا وأبنائنا الأبرار في الأراضي المحتلة على تدبُّر أمورهم بحكمةٍ وشجاعة بما يحفظ حقّهم وكرامتهم، معلنين التضامنَ الكاملَ مع أبناء الجولان الأُباة، مترقّبين تطوّرَ الأحداث والنتائج، ومقدّرين غِيرةَ أبنائنا في لبنانَ وسوريا واندفاعَهم لنصرة إخوانهم".

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