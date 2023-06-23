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مسؤول: 350 باكستانيا كانوا على متن قارب مهاجرين غرق قبالة اليونان

مسؤول: 350 باكستانيا كانوا على متن قارب مهاجرين غرق قبالة اليونان
الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير داخلية باكستان رانا سناء الله خان، أن نحو 350 باكستانيا كانوا على متن قارب مكتظ بالمهاجرين غرق قبالة اليونان الأسبوع الماضي، وأن الكثيرين منهم ما زالوا في عداد المفقودين.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال خان للمشرعين في الجمعية الوطنية إن ما يقدر بنحو 700 مهاجر كانوا على متن القارب عندما غرق في 14 يونيو. تم إنقاذ 104 أشخاص فقط، بينهم 12 باكستانيا، وتم انتشال 82 جثة.

وأفاد بأن العديد من الباكستانيين المفقودين يخشى وفاتهم، مضيفا: "حتى الآن، اتصلت 281 أسرة بالحكومة قائلة إن ابنائها أو أعزاءهم ربما كانوا من بين أولئك الذين كانوا على متن القارب".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول كبير عن فقد الكثير من المواطنين الباكستانيين منذ غرق القارب. يقوم مسؤولون حاليا بجمع عينات الحمض النووي من الأشخاص الذين يقولون إن أقاربهم كانوا على متن السفينة للمساعدة في التعرف على الجثث.

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