العميد سليماني: قوتنا تمنع استيلاء العدو على مقدراتنا

العالم- ايران

واضاف العميد سليماني في كلمة له امام الفرق الجهادية (متطوعون يشاركون في تقديم الخدمات الانمائية للمناطق المحرومة) في اصفهان (وسط ايران) ، اليوم الجمعة، ان الشعب الايراني قد وضع بناء ايران القوية نصب عينه كهدف يمكن تحقيقه وذلك تأسيا واقتداء بسماحة قائد الثورة الاسلامية .

وشدد العميد سليماني اننا اذا اردنا ان نكون شعبا يصنع التاريخ والحضارة ، فنحتاج الى ان نكون اقوياء وفي غير هذه الحالة سيستولي العدو على مقدراتنا.

وتابع: ان الشعب الايراني الذي انتصر على اعدائه في فترة الدفاع المقدس ( الحرب الصدامية على ايران في الثمانينات) قد تحول الى قوة كبيرة ومن ثم قام بدور فعال في محور المقاومة وهو يتحول الى قوة دولية.