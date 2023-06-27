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آلاف السودانيين يفرّون إلى دول مجاورة هربا من القتال

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

هكذا بات وضع الشعب السوداني، يفترشون الاراضي على حدود الدول بحثا عن امان كانوا يعيشون فيه لكن جنرالات الحرب عاثوا بواقعهم ومستقبلهم فسادا.

العالم - خاص بالعالم

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذرت من ارتفاع كبير في عدد اللاجئين السودانيين الى دول الجوار.

واعلنت ان عدد النازحين عبر الحدود جراء الصراع الدائر في السودان قد يتجاوز المليون شخص، واضافت ان عدد اللاجئين قد يزيد بسبب التطورات الحالية وخصوصا الوضع في دارفور.

واوضحت المفوضية ان هناك اشتباكات وهجمات ذات دوافع عرقية في منطقة دارفور وهو ما سيؤثر على اوضاع السكان ويرفع نسبة اللجوء بينهم.

وحتى الوقت الراهن. لافتة الى ان موجة العنف الجديدة في دارفور تحركها ميليشيات مسلحة وقوات الدعم السريع.

الصراع في السودان حتى الان تسبب في فرار نحو ستمائة الف شخص إلى دول مجاورة من بينها مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.

فيما نزح اكثر من مليونين ونصف المليون داخل الاراضي السودانية. شهود عيان اكدوا أن عددا كبيرا من السودانيين الفارين من مدينة الجنينة السودانية، الواقعة في دارفور والتي تعرضت لهجمات متكررة، لقوا حتفهم أو أطلقت عليهم النيران أثناء محاولتهم الفرار سيرا على الأقدام الى تشاد.

ميدانيا لا تزال تسمع الاشتباكات في جنوب أم درمان وغرب العاصمة الخرطوم وذلك بالرغم من اعلان قوات الدعم السريع هدنة ليومين.

وكان قائدها محمد حمدان حميدتي قد أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد يومي الثلاثاء والأربعاء، وكشف في تسجيل صوتي عن تشكيل لجنة لمحاسبة من يشتبه في ارتكابه جرائم إنسانية من قوات الدعم.

هذا واتسعت رقعة المعارك في السودان بشكل واضح، حيث هاجمت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، مواقع للجيش السوداني في ولاية النيل الأزرق، وهو ما ينذر بدخول فصائل جديدة لدائرة الصراع ما يعزز احتمالية اطالة امد الحرب في البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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