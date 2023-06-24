الشعب الفلسطيني للسطلة:'يا بتحمونا يا بتسلحونا'

العالم - خاص بالعالم

وقال حمادة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية عندما زار مسؤول من السلطة الفلسطينية قرية ترمسعيا، قال له فلاح فلسطيني:"يا بتسلحونا يا بتحمونا".

وأوضح ان هذا الموقف يدل علی ضرورة ايقاف التنسيق الامني مع الاحتلال والتمسك بخيار المقاومة.

وشدد علی ان منحنی المقاومة في الضفة الغربية علی رغم كل ما يقوم به الاحتلال من اجرام، في تصاعد مضطرد.

وأضاف حمادة:"قبل عامين، وضع الاحتلال عملية لمواجهة المقاومة في الضفة الغربية تحت عنوان "كاسر الأمواج"، فهو لم يكن يعتبر المسألة أكثر من أمواج بحاجة الی بعض الكواسر من أجل ايقاف هذا المد؛ لكن المواجهة الاخيرة في جنين أثبتت للعدو ان المقاومة باتت تسونامي جرفت كل منظومته الامنية".

وبيّن ان محاولة اقتحام جنين جاءت مباشرة في أعقاب مناورة اسرائيلية اطلق عليها الاحتلال عنوان "اللكمة القوية" وكانت المناورة مبنية علی فرضية ان الاحتلال قادر علی مواجهة جبهات متعددة وتفاخر غالانت في مؤتمره الامني بأن جيشه اليوم بات قادراً علی مواجهة ايران وحزب الله والمقاومة في غزة وأي عدو في ذات الوقت ويستطيع هزيمتهم. وبعد هذا الاعلان، ذهب لاقتحام جنين كأضعف حلقة من محور المقاومة فتمرغ أنف نخبة جيشه هناك عندما تفجرت الالية الحاملة لجنوده وأصيبت المروحية التي ارسلت لانقاذ الجنود ثم اعقب ذلك رد بطولي مباشر علی هذا الاجرام الذي تمثل بعملية مستوطنة "عيليه".