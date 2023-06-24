قائد فاغنر يتوعد بالانتقام من الجيش الروسي وموسكو تحث مقاتليه بالعصيان + فيديو

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صدمة جديدة تضرب القوات الروسية في أوكرانيا.. فقد أعلن قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين تمرد قواته على الجيش الروسي، واتهم وزير الدفاع سيرغي شويغو بإعطاء الأوامر باستهداف قواته في أوكرانيا، وأضاف أن شويغو لم تكن لديه الجرأة للسيطرة على كييف، حيث كادت أن تنتهي العملية العسكرية في أوكرانيا خلال ثلاثة أيام حسب تعبير.

ودعا بريغوجين الروس ولا سيما عناصر الجيش للانضمام إلى صفوف مقاتليه، متوعدا بالانتقام من الجيش الروسي ومعلنا استعداد قواته للمواصلة حتى النهاية في مواجهة الجيش.

وزارة الدفاع الروسية فندت ادعاءات بريغوجين فيما يخص قصف معسكر لقواتهمن معتبرة ذلك استفزازا إعلاميا، وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على التطورات المتعلقة ببريغوجين واتخاذ التدابير اللازمة جار، فيما أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا أن قائد فاغنر يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ومن جانبه قال جهاز أمن الدولة الروسي إن تصريحات وسلوك بريغوجين تمثل دعوة لنزاع أهلي، وفتح الجهاز تحقيقا بحق قائد فاغنر بتهمة الدعوة إلى تمرد مسلح.. كما حث مقاتلي شركة فاغنر على عصيان أوامر بريغوجين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتوقيفه، ودعاهم إلى اتخاذ الإجراءات لاعتقاله.

موسكو عاشت ليلة متوترة، حيث انتشرت العربات العسكرية في معظم أحيائها خاصة المناطق العسكرية والنقاط الحساسة.

وانتقل هذا التوتر للولايات المتحدة فقد أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي أن واشنطن تراقب تطورات الوضع في روسيا وستتشاور مع الحلفاء بخصوصها، وأضاف البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على ما يحدث في روسيا.

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