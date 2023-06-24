دوي انفجارات في كييف ومقاطعات أخرى وحالة تأهب جوي في أنحاء اوکرانیا

وسائل إعلام أوكرانية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في العاصمة ومقاطعات بولتافا وفينيتسا ودنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى أن الانفجارات يعتقد أنها ناتجة عن عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية، وسط حالة تأهب جوي وانطلاق لصافرات الإنذار تسود جميع المقاطعات أوكرانيا.

القصف الروسي على العاصمة كييف تسبب بأضرار مادية كبيرة، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وفق ما اعلنه عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو، الذي أكد أن مبنى في منطقة سولوميانكا بالعاصمة تضرر بشدة نتيجة اصابته بصاروخ روسي، وأن رجال الإنقاذ يواصلون عملية البحث عن أشخاص يحتمل أن يكونوا تحت الأنقاض.

كما شهدت مدينة خيرسون جنوب البلاد قصفا روسيا تسبب بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص وفق ما أعلنته السلطات المحلية في خيرسون.

تطورات ميدانية تتزامن مع العملية الأوكرانية المضادة التي تشنها القوات الأوكرانية على مواقع الجيش الروسي، والتي وصفها مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بالهجوم الانتحاري المضاد، معتبرا أن حكومة كييف لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الأوكراني فيما تقوم به.

عملية لم ترق إلى المستوى الذي طمح إليه حلفاء كييف في الغرب، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين غربيين ومسؤول كبير في البنتاغون.

كما لفت مسؤولون غربيون إلى أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة. خسائر يبدو أن كييف تخطط لاستعادة زمام المبادرة عبر تركیز عدة لواءات للهجوم على الاتجاه التكتيكي في باخموت، مستغلة استفزاز زعيم فاغنر لإضعاف الموقف الروسي، وفق ما أعلنته الدفاع الروسية.