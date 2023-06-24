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البوصلة..

الضفة الغربية.. إرتفاع كبير لجرائم المستوطنين

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

خلال الايام القليلة الماضية تزايدت جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بتحريض وحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وهذه الجرائم تنوعت بين اطلاق النار على سيارات الفلسطينيين او حرق ممتلكاتهم واراضيهم.

العالم - البوصلة

اعتداءات المستوطنين الاخيرة ادت لسقوط عدد من الشهداء والجرحى خصوصا في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، حيث تم تدمير المئات من السيارات والمحال التجارية على ايدي مجموعات من المستوطنين، وتزايد هذه الجرائم يزيد من احتمالية خروج الاوضاع عن السيطرة وانفجار المنطقة اكثر.

ونظمت حركة حماس وقفات في عدة مساجد بقطاع غزة نصرة للمسجد الأقصى ورفضا لسياسة الاحتلال التهويدية بحقه واكد المشاركون على الوحدة الفلسطينية الشعبية والعسكرية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي منددين بالصمت الدولي على جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول الوضع الان في المناطق القريبة من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؟ وما هي الامكانيات التي يمتلكها الفلسطينيون للدفاع عن انفسهم امام هجمات المستوطنين؟ وهل نحن امام واقع جديد للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة؟وهل باتت المستوطنات نقاط هجوم متقدمة لجيش الاحتلال الاسرائيلي؟

كما يبحث البرنامج في سبب عدم رؤية تحركات حقيقية لردع الاحتلال عن القيام بمثل هذه الاعتداءات رغم الادانات الدولية له؟وهل تكفي الادانت الدولية لردع الاحتلال وما تملكه السلطة الفلسطينية من ادوات لوقف مثل هذه الاعتداءات؟ وهل من الممكن ان نرى تسليحا كبيرا لسكان الضفة الغربية لردع الاعتداءات الاسرائيلية؟

ويستضيف برنامج"البوصلة":

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

- محمد صبحة الباحث في الشؤون الاسرائيلية من طولكرم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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