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لبنان يدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني

لبنان يدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

لفتت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويكثّف اعتداءاته العسكريّة واستمراره في سياسة التوسّع الاستيطاني وقضم المزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيّين.

العالم - لبنان

ورأت في بيان اليوم السبت، في هذا التّصعيد المتواصل، تدميرًا منهجيًّا ومتعمّدًا لإمكانيّة قيام الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية الصادرة في قمة بيروت (2002) ، معربةً عن إدانتها استباحة دماء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وأراضيهم وممتلكاتهم.

وحيت الوزارة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة ودفاعه البطولي عنها، داعية المجتمع الدولي إلى التنبه للنتائج المترتبة على إهمال عملية السلام، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على نهجهم العدواني.

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