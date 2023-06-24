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في زيارة رسمية بدعوة من السيسي.. رئيس وزراء الهند يصل القاهرة

في زيارة رسمية بدعوة من السيسي.. رئيس وزراء الهند يصل القاهرة
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استقبله في المطار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي.

العالم - اسيا والباسفيك

وتعتبر زيارة رئيس وزراء الهند ناريندا مودي التي تستغرق يومين، هي الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد مودي خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، كما سيلتقي بأبناء الجالية الهندية بالقاهرة.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء الهندي عن تحمسه للقيام بزيارة مصر، هذا البلد الصديق، لأول مرة، حيث قال: "إنه كان من دواعي سرورنا استقبال الرئيس السيسي كضيف رئيسي في احتفالاتنا بعيد الجمهورية هذا العام".

وتابع: "تعكس هاتان الزيارتان، اللتان لا يفصل بينهما سوى بضعة أشهر، شراكتنا سريعة التطور مع مصر، وهي الشراكة التي تم ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" خلال زيارة الرئيس السيسي"، معربا عن تطلعه لإجراء محادثات مع الرئيس السيسي وكبار المسؤولين بالحكومة المصرية لإعطاء المزيد من الزخم لشراكتنا الحضارية والمتعددة الأوجه، كما ستتاح له الفرصة أيضاً للتفاعل مع الجالية الهندية النشطة في مصر.

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