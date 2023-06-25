شاهد.. إنهاء التمرد المسلح في روسيا خلال 24 ساعة

العالم - روسيا

بعدما شغل العالم لاربع وعشرين ساعة انتهى التمرد المسلح في روسيا الذي قاده مؤسس مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين اثر اتفاق تم التوصل اليه بوساطة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ما أبعد روسيا عن أخطر أزمة أمنية منذ عقود.

اتفاق اغلقت بموجبه سلطات موسكو القضية الجنائية بحق بريغوجين وفق الكرملين على ان يغادر البلاد الى بيلاروسيا مع توقف تقدم قواته نحو موسكو بعد ان كانت على بعد مئتي كيلومترا عنها.

ابرز نقاط عملية التسوية لانهاء العصيان المسلح اعلن عنها دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين. ووفق الاتفاق اضافة الى مغادرة بريغوجين روسيا، لن يتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المقاتلين الذين شاركوا في التمرد العسكري مع تأمين عودة قوات فاغنر الى معسكراتها وامكانية انخراط بعض مقاتلي فاغنر ممن رفضوا منذ البداية الانخراط في عصيان بريغوجين لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع.

بيسكوف اوضح ايضا أن وساطة مينسك كانت مبادرة شخصية من لوكاشينكو وجاءت من منطلق تجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية.

فيما اكد أن ما حدث لن يؤثّر بأي حال من الأحوال على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا.

بريغوجين من جهته قال إنّه قرّر إعادة مقاتليه إلى قواعدهم حقناً للدماء فيما انتشرت مشاهد مصورة لانسحاب قواته من مدينة روسوف جنوبي روسيا بعد ان كانت قد سيطرت على جميع قواعدها العسكرية هناك ثم توجهت شمالا نحو العاصمة.

ومع مغادرة بريغوجين ومقاتلي فاغنر بدأت السلطات برفع الاجراءات الامنية والقيود على حركة النقل فيما استؤنفت حركة المرور بشكل كامل في مناطق الجنوب مع بقاء بعضها بمناطق اخرى كما ابقت سلطات موسكو أبقت على يوم الاثنين عطلة رسمية بعدما ان كانت قد اعلنت فيها حالة مكافحة الإرهاب.

وكان مؤسس مجموعة فاغنر قد دعا الجمعة إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي متهما اياها بقتل عدد كبير من عناصره في قصف مواقعهم بأوكرانيا بأوامر من وزير الدفاع سيرغي شويغو مهددا بالاستيلاء على موسكو في خطوة وصفها الرئيس الروسي فلادمير بوتين بأنها خيانة وطعنة في الظهر.