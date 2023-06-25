السفير "آلا" يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لسورية لدى الجامعة العربية

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية، أكد السفير آلا على أهمية التعاون والتنسيق بين سورية والدول العربية، في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية دولها، وعلى أهمية الدور التنسيقي لجامعة الدول العربية في هذا المجال، مشيراً إلى أن استئناف مشاركة سورية باجتماعات الجامعة سيسهم في تعزيز هذا التعاون، بما يخدم القضايا العربية العليا ومصالح الدول الأعضاء.

ولفت السفير آلا إلى أن" الاعتداءات الصهيونية المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الجولان العربي السوري المحتل، وانتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد أبنائه تشكل أحد أبرز القضايا التي تستدعي تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 126 للعام 2023 الذي ينص على تسمية السفير حسام الدين آلا مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى جامعة الدول العربية.