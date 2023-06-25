أول تعليق من الصين حول الاوضاع الراهنة في روسيا

العالم - آسيا والباسفيك

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الصين بصفتها "جارة صديقة وشريكة في حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل، تدعم روسيا في حماية الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار".

وشدد البيان على أن بكين تعتبر أن المسألة "شأن داخلي" روسي.

ومن مساء الجمعة إلى مساء أمس، انطلق رجال مؤسس مجموعة فاغنر، الحليف القديم للرئيس الروسي بوتين، باتجاه موسكو في تحرك سيطروا خلاله على عدد من المنشآت العسكرية في جنوب روسيا.

إلا أن بريغوجين والكرملين أعلنا انتهاء التمرد، مساءيوم أمس، وبدأت قوات فاغنر في الانكفاء تدريجيا اليوم.