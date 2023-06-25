الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أول تعليق من الصين حول الاوضاع الراهنة في روسيا

أول تعليق من الصين حول الاوضاع الراهنة في روسيا
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الأحد، دعم روسيا في الحفاظ على استقرارها الوطني، وذلك في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الذي أُجهض يوم أمس.

العالم - آسيا والباسفيك

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الصين بصفتها "جارة صديقة وشريكة في حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل، تدعم روسيا في حماية الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار".

وشدد البيان على أن بكين تعتبر أن المسألة "شأن داخلي" روسي.

ومن مساء الجمعة إلى مساء أمس، انطلق رجال مؤسس مجموعة فاغنر، الحليف القديم للرئيس الروسي بوتين، باتجاه موسكو في تحرك سيطروا خلاله على عدد من المنشآت العسكرية في جنوب روسيا.

إلا أن بريغوجين والكرملين أعلنا انتهاء التمرد، مساءيوم أمس، وبدأت قوات فاغنر في الانكفاء تدريجيا اليوم.

روابط ذات صلة

لقاء صيني - روسي في بكين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في أقل من شهرين..إجراء الجولة الثانية من الانتخابات العامة في اليونان

كنعاني: يتعين على فرنسا ان تكف عن تصريحاتها التدخلية

السفير الإيراني بدمشق يبحث مع فعاليات اقتصادية إقامة مشاريع استثمارية

السفارة الإیرانية في باكو: حدودنا مفتوحة لمواطني جمهورية أذربيجان

أول تعليق من الصين حول الاوضاع الراهنة في روسيا

شاهد بالفيديو.. عودة الصراع في السودان وإعدامات دون محاكمة في الجنينة