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بريطانيا ودول حليفة دربت 17 ألف مجند أوكراني

بريطانيا ودول حليفة دربت 17 ألف مجند أوكراني
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

دربت بريطانيا وحلفاء لها أكثر من 17 ألف مجند أوكراني خلال العام الماضي، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين.

العالم-اوروبا

وخضع المجندون لبرنامج "شاق" مدته خمسة أسابيع، زعمت الوزارة إنه حولهم "من مدنيّين إلى جنود".

وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوعين جدد في القوات المسلحة الأوكرانية في يونيو العام الماضي.

وعرضت بريطانيا في البداية تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني على مهارات ساحة المعركة بناءً على التدريب الأساسي الذي يتلقاه الجنود في المملكة المتحدة. وقد تم حاليا توسيع البرنامج لتدريب حوالي 30 ألف مجند بحلول عام 2024 وفق وزارة الدفاع البريطانية.

وقالت الوزارة إن التدريب أحدث "فارقا كبيرا في الفاعليّة القتالية" بأوكرانيا. وأضافت "القوات المسلحة البريطانية تُبقي على اتصال وثيق مع أوكرانيا لتحسين الدورة التدريبية وتطويرها بناءً على المهارات التي تشتد الحاجة إليها في ساحة المعركة".

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