اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة تدور في الخرطوم وفرار سكانها

وقال مراسلنا: ان الجيش تحدث عن سقوط مئة قتيل من قوات الدعم السريع، بينما الاخيرة تقول انها سيطرة تماماً على مركز الاحتياط المركزي، وسط استمرار الاشتباكات في محيطه وفي مدينة ام درمان وبعض مناطق مدينة بحري.

واوضح، انه ليس هناك اي امل في هدنة قبل عيد الاضحى المبارك وما بعده، مشيراً الى ان الجيش السوداني يبدو انه قرر ان يستمر في القتال حتى القضاء على قوات الدعم السريع كما يقول، فيما تستمر قوات الدعم السريع ايضاً في عملياتها، واضاف ان الذي يتخوف منه الشعب السوداني هو عمليات النهب والسلب واقتحام منازلهم واحتلالها خاصة في العاصمة الخرطوم، وسط نزوح سكانها الى بعض الولايات المجاورة جراء الاشتباكات العنيفة.

هذا وذكرت مصادر إعلامية أن انفجارات هزت مناطق في أم درمان، وقالت إن قوات الدعم السريع تسعى للسيطرة على بعض ولايات إقليم دارفور، والشريط الحدودي مع أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا وجنوب السودان، وتسعى الى تأمين خطوط إمداد من خارج البلاد، ما يهدد بانتقال الحرب من العاصمة إلى غربي السودان.

من جهة اخرى وصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان انتشار الجيش في ولاية جنوب كردفان بالاحتلال.