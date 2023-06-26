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البيت الأبيض: لا نرى أي نية لدى روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

البيت الأبيض: لا نرى أي نية لدى روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى أي نية لدى روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقال كيربي في إحاطة إعلامية: "لا نرى - باستثناء الخطاب العاصف - أي مؤشر على أن [موسكو] لديها أي نية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا". وأضاف: "يمكنني أيضا أن أؤكد لكم أننا لم نر أي شيء من شأنه أن يجبرنا على تغيير وضع وسائلنا الإستراتيجية، ولم تتخذ أي خطوات من هذا القبيل".

ورفض المسؤول الأمريكي الإفصاح عن وصف الحكومة الأمريكية للأحداث التي وقعت في روسيا يومي الجمعة والسبت. وقال ردا على طلب توضيح ما إذا كانت واشنطن تنظر إلى ما حدث على أنه محاولة تمرد أو انقلاب أو غير ذلك: "نحن لا نصنف ما حدث".

بالإضافة إلى ذلك، أكد كيربي أن الولايات المتحدة لا تشك على الإطلاق في حقيقة بقاء رأسية قيادة القوات المسلحة الروسية وخضوعها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشدد ممثل جهاز الأمن القومي على أنه "لا يوجد أي مؤشر على الإطلاق على وجود أي تغييرات.. في القيادة الرأسية للقوات المسلحة الروسية".

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