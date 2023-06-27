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توافد جموع الحجاج من مشعر منى للوقوف في صعيد عرفة

توافد جموع الحجاج من مشعر منى للوقوف في صعيد عرفة
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

يؤدي أكثر من مليوني حاج اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف في صعيد عرفات. 

العالم - السعودية

هذا وتوجه حجاج بيت الله الحرام امس الى مشعر منى لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة اقتداء بسنة المصطفى (ص) وسط تكامل في الخدمات والإمكانات التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج في السعودية.

وتوافد جموع الحجاج من مشعر منى للوقوف في صعيد عرفة منذ فجر اليوم وحتى غروب شمسه. ويؤدي الحجاج صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة، وهو من أهم معالم مشعر عرفات. ومع غروب شمس هذا اليوم يبدأ جموع الحجيج التوجه الى مزدلفة للمبيت فيها.

وفي صبيحة اليوم العاشر يعود الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، قبل الحلق أو التقصير وذبح الأضاحي إيذانا بالتحلل الأصغر، وبعدها يتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الحج.

وتوقعت السلطات السعودية مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا في الحج هذا العام.

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