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الصين: جهود الغرب لتخفيف المخاطر الاقتصادية هي "فرضية زائفة"

الصين: جهود الغرب لتخفيف المخاطر الاقتصادية هي
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، خلال افتتاحه منتدى "دافوس الصيف" في شمال الصين، أن "الجهود التي يبذلها الغرب لتخفيف مخاطر الاقتصاد العالمي هي فرضية زائفة".

العالم - آسيا والباسفيك

ولفت تشيانغ، في كلمة أمام المندوبين المشاركين، الى أنه "في الغرب، يبالغ بعض الناس بإبراز أهمية ما يسمى بتقليص الاعتماد والتخفيف من المخاطر"، موضحا أن "هذين المفهومين فرضية خاطئة، لأن تطور العولمة الاقتصادية جعل الاقتصاد العالمي كيانا مشتركا نتداخل فيه أنا وأنت".

وأضاف "اقتصادات العديد من الدول تختلط مع بعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض وتحقق انجازات بسبب بعضها البعض وتتطور معا"، مؤكداً أن "هذا في الواقع شيء جيد، وليس سيئا".

ويعتبر اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الساحلية المعروف باسم "دافوس الصيف"، هو الأول بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب كورونا، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس.

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