مزاعم الموساد في إحباط عمليات إيرانية لاغتيال إسرائيليين

العالم – العين الإسرائيلية

كما يلقي البرنامج الضوء على هاجس المقاومة في الضفة الغربية الذي لا يزال يخيم على الاجواء في ظل الاعتراف بان جيش الاحتلال غير قادر على مواجهة عمليات الفلسطينيين، كما حصل في"عيلي" اضافة الى الكراهية الصهيونية للمسيحيين وظاهرة الاهانات التي يتعرضون لها لا سيما في الضفة المحتلة.

ويناقش البرنامج الخبر الذي بثته وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلا عن الموساد حول مزاعم عن محاولة ايرانية لاستهداف اسرائيليين في قبرص تم احباطها من قبل السلطات القبرصية الا ان قناة كان العبرية ذكرت ان السلطات القبرصية لم تتبنى هذا الخبر رسميا.

وفيما يتعلق بالخبر الغامض والذي لا يوجد من يؤكده من الجهات الرسمية القبرصية ولكن روجه الموساد الاسرائيلي عبر الاعلام الاسرائيلي وحول الهدف من ذلك وبهذا التوقيت بالذات، اكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضه بان الخلفية الاساسية للخبر تبدو من خلال الصورة التي ظهر بها وتحديدا تبني الموساد بشكل مباشر لمزاعم الخبر ولم تؤكده أي جهة أخرى.

وأضاف عواضه أن الامر يمكن ادراجه في خانة الدور الاساسي للموساد الاسرائيلي خاصة بالنقاش السياسي الذي يجري داخل الكيان اليوم تحديدا في المجمع الامني الاستخباراتي العسكري الاسرائيلي والسياسي حول موضوع توجيه ضربة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن المعروف ان موقف الموساد الاسرائيلي متقدم في هذه الخطوات وهو يذهب باتجاه ضرورة القيام بعمل عسكري ضد ايران وهذا الخبر يأتي في سياق الحملة التي تشن من قبل القيادة الاسرائيلية في اتجاه تبني موضوع معين له علاقه تحديدا بتوجيه ضربات باتجاه ايران.

كما تطرق البرنامج الى المازق الداخلي الاسرائيلي حيث ان هوة الخلافات الداخلية والاقسامات داخل الائتلاف الحكومي عادت للاتساع من جديد، بعد تصاعد عمليات المقاومة في الضفة المحتلة واعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية فضلا عن دعوة بن غفير وسموترتش لتوسيع الاستيطان غير المحدود.



كما القى البرنامج الضوء على اعلام العدو الذي تناول الموقف الامريكي المتحفظ على هذه الاعتداءات التي طالت ابناء قرية ترمسعيا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وراى ان هذا التحفظ يأتي من كون الكثير من أبناء هذه القرية يحملون الجنسية الامريكية.

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