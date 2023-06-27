الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كان تمويل 'فاغنر' من الدولة، لكن ...

تبين ان الحساء الذي طبخه 'بريغوجين' كان مالحا!

تبين ان الحساء الذي طبخه 'بريغوجين' كان مالحا!
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشف الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع العسكريين الروس اليوم، عن حجم الأموال التي تلقتها مجموعة "فاغنر" بالكامل من الدولة الروسية.

العالم - روسيا

قال بوتين:" إن مجموعة "فاغنر" كانت تتلقى تمويلها الكامل من الدولة، وحصلت منذ مايو 2022 وحتى مايو 2023 على 86.262 مليار روبل (أكثر من مليار دولار).

وأضاف بوتين أن مجموعة "فاغنر" كانت تحظى بالاحترام في البلاد، وحققت البطولات وقدمت التضحيات، وكانت الدولة تمولها بشكل كامل، حيث حصلت على 86.262 مليار روبل في الفترة من مايو 2022 وحتى مايو 2023.

وشدد بوتين على أنه من غير المعروف ماذا كان سيحدث في البلاد لو نجح التمرد، لكن كل إنجازات العملية العسكرية كانت ستضيع، إلا أن الجيش الروسي لم يسمح بذلك.

وأكد بوتين أن العدو يحاول استغلال الوضع، وإن لم يتم إخماد التمرد، لكانوا سيستخدمونه لمصالحهم.

وتابع: "كان عليكم العمل في ظروف صعبة، على الطرق السريعة المزدحمة بالسيارات المدنية، إلا أن ما يحزننا، أننا تكبدنا خسائر بشرية في هذه المعركة".

وأشار بوتين إلى أنه بعد التمرد المسلح، عادة ما تندلع أعمال الفوضى والحرب الأهلية، وهذا ما "قمتم بمنعه"، وقد لعبت وزارة الدفاع دورا خاصا في إحباط هذا التمرد المسلح.

وعن سير العملية العسكرية، أشار بوتين إلى أن أوكرانيا فقدت على محور أوريخوفو فقط، وهو الذي تعتبره كييف الاتجاه الرئيسي لهجومها المضاد خلال أسبوع، 280 آلية عسكرية بينها 41 دبابة، ومنذ بداية هجومها المضاد، تكبدت كييف 259 دبابة، و780 مدرعة.

وشدد الرئيس بوتين على أن المحاربين ممن يخوضون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يجب أن ينخرطوا في قوام قيادة وزارة الدفاع.

روابط ذات صلة

الخارجية الأمريكية: نود حل جماعة "فاغنر" وتسليم بريغوجين للولايات المتحدة

طائرة 'بريغوجين' تقلع إلى بيلاروسيا

بريغوجين.. خرج ولم يعد!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أكثر من مليوني حاج يقفون في صعيد عرفات في اليوم الـ9 من ذي الحجة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 27-06-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-06-2023

أميرعبداللهيان يؤكد على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية

على هامش اجتماع 'بريكس'.. مقتل ارهابيين من 'جبهة النصرة' بينهم قيادي في ريف ادلب

كان تمويل 'فاغنر' من الدولة، لكن ... تبين ان الحساء الذي طبخه 'بريغوجين' كان مالحا!