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مقتل ارهابيين من 'جبهة النصرة' بينهم قيادي في ريف ادلب

مقتل ارهابيين من 'جبهة النصرة' بينهم قيادي في ريف ادلب
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت مصادر محلية مقتل الإرهابي القيادي في تنظيم جبهة النصرة، المدعو "أبو كرمو مورك" قائد ما يسمى لواء الحمزة.

العالم- سورية

واضافت المصادر ان الإرهابي "أبو كرمو مورك" قتل رفقة عدد آخر من المسلحين نتيجة استهداف الجيش السوري لمقرهم في محيط بلدة سرجة بجبل الزاوية بريف ادلب.

واستهدف سلاح الجو السوري بعدة غارات مواقع وتجمعات المسلحين على محاور جبل الأربعين ومحيط بلدة سرجة في جبل الزاوية بريف ادلب بالتزامن مع استهدافات مكثفة بالمدفعية الثقيلة والصواريخ خطوط المواجهة بريفي حلب و ادلب.

وتظهر مشاهد طيران الاستطلاع للضربة الجوية الروسية التي استهدفت مستودع ذخيرة للإرهابيين في مدينة جسر الشغور بريف إدلب.

مشاهد طيران الاستطلاع للضربة الجوية الروسية التي استهدفت مستودع ذخيرة للإرهابيين في مدينة جسر الشغور بريف إدلب.

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