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غريب آبادي: الانتهاء من مشروع 'موسوعة حقوق الإنسان الإسلامية' قريبا

غريب آبادي: الانتهاء من مشروع 'موسوعة حقوق الإنسان الإسلامية' قريبا
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس القضاء، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية "كاظم غريب آبادي" الانتهاء من إجراءات لاعتماد مشروع "موسوعة حقوق الإنسان الإسلامية" في البلاد، خلال الشهر المقبل.

العالم - إيران

وفي تصريحه، اليوم الثلاثاء بمراسم إزاحة الستار عن 3 إصدارات جديدة ذات صلة بشؤون حقوق الإنسان، أوضح غريب آبادي: إن مراحل إنجاز الموسوعة الإسلامية، ربما تستغرق عاما واحدا أو عامين، على أن يتم ترجمة هذا العمل القيم إلى عدد من اللغات العالمية.

وإذ نوه بالعلاقات الجيدة القائمة بين الدول الإسلامية في المنطقة، تطلع نائب رئيس القضاء الإيراني إلى اعتماد تعاليم الإسلام المتعلقة بحقوق الإنسان في الصعيد العالمي، واستخدامها ضمن معايير القانون الدولي.

ولفت غريب آبادي إلى أن إعداد موسوعة حقوق الإنسان الإسلامية، يشكل خطوة أساسية في سياق الدفاع عن حقوق البلدان الإسلامية، وبما يستدعي ترجمتها إلى العديد من لغات العالم لكي يتعرف الجميع على فحوى وحقيقة تعاليم الإسلام في هذا الخصوص.

وعلى صعيد آخر، انتقد هذا المسؤول الإيراني، التجاهل المتعمد حيال آليات حقوق الإنسان الحقيقية، وفي المقابل اعتماد آليات انتقائية، من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

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