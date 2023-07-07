أبعاد التغييرات في قياده الحزب التقدمي الاشتراكي

العالم – استوديو بيروت

في خطوة جديدة يستقيل رئيس الحزب وليد جنبلاط من مهامه ليفتح الطريق امام نجله النائب تيمور جنبلاط ويفوز بالتزكيه لرئاسه الحزب التقدمي الاشتراكي.

في هذه العائلة السياسية التي تواترت ان تسلم زعامتها معمدة بالدم، بعد المعلم كمال جنبلاط وقبله فؤاد جنبلاط سبقهم الجد الاكبر سعيد جنبلاط.

مرحلة جديدة يفتحها حزب التقدم الاشتراكي تطرح علامات استفهام كثيرة عن ملامح ومقاربة الحزب في ميدان السياسي لبناني والعربي ولاسيما ان جنبلاط الاب الذي اتسمت مواقفه بالمفاجات الدراماتيكية وبقدرتها على احداث الصدمة للحلفاء والخصوم على حد سواء كان حريصا ان يجعل الحزب دوما "بيضة القبان" سواء في المجلس النيابي او في خفايا واسرار الحركات السياسية اللبنانية وما سمي بالديمقراطيه التوافقية.

وفيما يتعلق بابعاد التغييرات في قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وعندما يكون هنالك انتقال بهذا الشكل انتقال لرئاسه الحزب الذي امتدت رئاسته لعقود طويلة تنتقل اليوم الى دم جديد وجيل الشباب ونسأل عما تحمله هذه الخطوة من متغيرات أم سنستمر في نفس السياسة التي عهدها جنبلاط الاب:

أكدت د.حبوبه عون نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ان الحكم يكون باستمرار والانتقال من مرحلة الى مرحلة تفرضه ظروف المرحلة ولابد ان نضيء على اهمية الانتقال الى رئاسه الحزب الى تيمور شبلاط ما يعني اننا انتقلنا الى مرحله فيها رؤية شبابية ودور شبابي أكبر، وانخراط اكبر بهموم الناس الذين خرجوا بنظره الذين خرجوا من وجهة نظر الشباب كونهم يعانون على الارض في الامور المفصلية فهي مفصلية كونه لم يتغير في السياسة اللبنانية حاليا ولكن من المؤكد وجود توجّه نحو اشراق اكبر للشباب، واعطاء دور أكبر لمشاركة المرأه ومشاركة الشباب في صنع القرار.

كما استعرض البرنامج بعض التغريدات التي رافقت عملية الانتقال للسلطة، حيث غردت نورا جنبلاط على تويتر قائلة:" الحبيب تيمور إن الحياه انتصار للاقوياء في نفوسهم لا للضعفاء، هكذا اوصانا المعلم كمال جنبلاط ،سر ولا تخف والله معك مهما كانت تقلبات الزمن وتغير الاحوال ومفاجات الاخبار كانت المختاره وستبقى وكان الحزب الاشتراكي وسيبقى".

كما غردت منى رسلان على تويتر قائلة:" المؤتمن على رساله لبنان الانسان والامين على نهج الاعتدال والتعاون والانفتاح متأبطا بوطنيته لغة الحوار والتلاقي وهو المؤتمن على كوفية فلسطين بهدوئه يتلقى الصدمات بشخصيته غير الصداميه واقعي داعم لنهضة الشعوب ورؤيوي بفاعليه ودور الشباب العربي ذهبي القول والفعل".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...