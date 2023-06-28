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مصادر عبرية: عملية عسكرية "خاطفة" في شمال الضفة قريباً

مصادر عبرية: عملية عسكرية
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال ينوي القيام بعملية عسكرية "محدودة وخاطفة" في شمال الضفة في ظل تزايد عمليات المقاومة.

العالم - فلسطين

وجاء ذلك في ظل تعالي العديد من الأصوات في كيان الاحتلال بضرورة شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية عقب مزاعم الاحتلال، أمس، بإطلاق صاروخين من جنين باتجاه مستوطنة "جلبوع" القريبة .

واشارت وكالة فلسطين اليوم ان مصادر عبرية كشفت أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بصدد القيام بما أسماه بـ"عملية محدودة" في جنين وأنها باتت قريبة من أي وقت مضى".

ولفتت المصادر، إلى أنه تم مناقشة الحاجة إلى عملية عسكرية مجدداً في شمال الضفة.

وقالت: "خطة الجيش "الإسرائيلي" تقضي بالقيام بـ"عملية محدودة - وليست "سور واقي 2" ولن يمكث الجيش مدة طويلة في المنطقة ولكن دخول قوات كبيرة بطريقة مستهدفة إلى أهداف محددة مسبقًا لمدة تصل إلى 48 ساعة".

وبدورهم قال مسؤولون في جيش الاحتلال "إنه بعد إطلاق الصاروخ من جنين قد تكون هناك عملية محدودة".

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مصادر عبرية: عملية عسكرية "خاطفة" في شمال الضفة قريباً

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