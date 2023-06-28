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مقتل أكثر من 30 عسكريا في بوركينا فاسو

مقتل أكثر من 30 عسكريا في بوركينا فاسو
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

قتل ما لا يقل عن 31 عسكريا من بوركينا فاسو وثلاثة من أعضاء التشكيلات شبه العسكرية المساعدة من المتطوعين للدفاع عن الوطن، في هجوم شنه مسلحون في وسط البلاد.

العالم - افريقيا

وقالت وسائل إعلام محلية، إن "الجماعات الإرهابية هاجمت قرية نواكا في المنطقة الشمالية الوسطى، واستهدفت بالأساس (فصيل) " في دي بي" (المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن) ... للأسف، سجلنا عشرات القتلى من الجنود والمتطوعين".

أعلنت سلطات بوركينا فاسو، في أبريل/ نيسان الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة المسلحين المتطرفين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي لاحتواء هجومهم المستمر منذ عام 2015.

وكان جيش بوركينا فاسو قد أعلن يوم 11 يونيو/ حزيران القضاء على 22 "إرهابياً" خلال عملية عسكرية، شمال شرقي البلاد.

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