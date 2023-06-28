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قصة البثور والخردل

قصة البثور والخردل
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

في 28 يونيو 1987 ، كان سكان مدينة سردشت الايرانية أول مدنيين في العالم جربوا الأسلحة الكيماوية وذاق أطفالهم طعم غاز الخردل.

الساعة 4:10 كانت لحظة اسقاط طائرات النظام البعثي البائد، قنابلها الكيماوية على مدينة سردشت في محافظة أذربيجان الغربية . استشهد في البداية 110 مدنيا واصيب نحو 8000 اخرون في القصف. من بين 20000 نسمة، لا يزال 25٪ منهم يعانون من أمراض خطيرة من جراء الهجمات.

ومن تلك الساعة والتاريخ بدأ صمت المحافل الدولية المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان حيال هذه المأساة. صمت مستمر منذ 36 عاما .

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