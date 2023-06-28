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لماذا يجب عدم ترك المياه والأدوية والعطور في السيارة؟

لماذا يجب عدم ترك المياه والأدوية والعطور في السيارة؟
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

هل أنت من بين الأشخاص الذين يتركون عبوات المياه في السيارة؟ ربما حان الوقت لتغيير هذه العادة.

العالم_منوعات

وحذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، من ترك بعض الأشياء والمواد في سيارتك، وتحديدًا في فصل الصيف.

والسبب أن بعض هذه المواد قد تتأثر سلامتها بارتفاع درجات الحرارة، خاصة إذا كنت تترك سيارتك في أماكن تتعرض للشمس لفترات طويلة.

ومن أبرز هذه المواد:

الأدوية

العطور

الماء

منتجات التجميل

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية تبلغ 27 درجة مئوية، فستكون داخل السيارة:

31 درجة مئوية بعد مرور 20 دقيقة

47 درجة مئوية بعد مرور 40 دقيقة

50 درجة مئوية بعد مرور 60 دقيقة

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