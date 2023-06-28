100 ألف فلسطيني يتحدون الاحتلال ويبتهجون بالعيد +فيديو

العالم - مراسلون

رغم الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، الا ان المدينة المقدسة ارتدت زينتها وحلّتها وصدحت مآذنُها بالتكبيرات احتفاءً بعيد الاضحى المبارك.

وأدى آكثر من مئة الف مصلي صلاة العيد في المسجدِ الأقصى تحديا للاحتلال وتأكيدا على عروبةِ المدينةِ واسلاميتِها.

ورغم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة ومنغصاتِ الاحتلال إلا أن المقدسيين يصرون على مواصلةِ حياتِهم الاجتماعية وخاصة الأعياد منها بأجواءِ من التفاؤلِ والسرور.

وقال مدير المسجد الاقصی المبارک، الشيخ عمر الکسواني:"أکثر من 100 ألف مصلي قدموا الی صلاة العيد في المسجد الاقصی المبارک، رسالة الی ان المسجد الاقصی حق خالص للمسلمين ولايقبل القسمة ولايقبل الشراکة ورسالتنا الی الامة الاسلامية ان المسجد الاقصی ينتظر ان يکون المصلين من جميع انحاء العالم في داخل المسجد الاقصی المبارک دعماً لموقف اهل بيت المقدس واهل فلسطين".

المقدسيون يسرقون فرحةَ العيد وينشلونها من أكوام الهموم التي تتعاظمُ في مدينتِهم المحتلة، ورغم الألم ومنغصات الاحتلال ينهضون بكل طاقتهم مكبرين الله اكبر الله أكبر، فالمقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة يعتبرون الاحتفالَ بالعيد جزءا من التحدي والصمودِ والتشبث بالأرض، ليثبتوا للاحتلال أنه لم ولن ينجحَ في النيلِ من عزيمتِهم مهما قمع وحاصر واغلق واعتقل.

وقال امام قبة الصخرة المشرفة الشيخ عبدالکريم زوربا:"من رحاب المسجد الاقصی المبارک، اولی القبلتين وثالث الحرمين الشريفين نقول کما قال الحق سبحانه وتعالی:"ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذکر فيها اسمه وسعی في خرابها". وها هم هذه الايام يسعون في خراب بيوت الله عزوجل اين ما کانت. ليس المسجد الاقصی فقط وانما في کل العالم ويجب علينا کأمة اسلامية ان نضع نصب اعيننا الجهاد في سبيل الله".

أجواءُ العيد في القدس مشحونةٌ بعبقِ التاريخ مُزْدانةٌ بقدسيةِ المكان وتبقى ضحكات الاطفال تملأ المكان فرحا بعيد الاضحى المبارك.