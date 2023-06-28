الصحافة الاميركية تطرح أسئلة مثيرة حول تمرد مجموعة فاغنر

العالم - روسيا

ما بعد تمرد فاغنر بوجه القيادة العسكرية الروسية، اسئلة كثيرة تطرح حول الاسباب والدافع وراء تحرك هذه المجموعة المسلحة وسط معلومات يتداولها الاعلام الاميركي عن خفايا هذا العصيان المسلح وامكانية تورط مسؤول عسكري روسي كبير فيه.

صحيفةُ نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين اميركيين قولهم إنّ نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين والذي كان قد دعا قوات فاغنر الی العودة لقواعدها قبيل بدء التمرد، كان على علم مسبق بخطط مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين واضافت إنّ هناك دلائل على أنّ عدداً من القادة العسكريين الروس ربما دعموا بريغوجين.

معلومات لم يعلق عليها لا البيت الابيض ولا الكرملين وتأتي مع وصول مؤسس فاغنر الى المنفى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط به رئيسها وانهى التمرد المسلح في روسيا في حين يزداد الغموض حول مستقبل شركة فاغنر.

وقال رئيس بيلاروسيا الکسندر لوكاشينكو:"عرضنا على فاغنر أراض مهجورة إذا أرادوا ذلك. مستعدون للاستفادة من قدراتها القتالية. اعطيت موافقتي لوزارة الدفاع من أجل الدخول في مفاوضات مع فاغنر حول مستقبلها على الأراضي البيلاروسية".

تصريحات اثارت قلق الغرب. الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قال إنّ الحلف حذر موسكو ومينسك من تداعيات انتقال بريغوجين إلى بيلاروسيا.

وقال ستولنبرغ:"ما هو واضح تماما هو أننا وجّهنا رسالة واضحة إلى موسكو ومينسك، مفادها أن الناتو موجود لحماية كل حليف وكل شبر من أراضيه. لكن من السابق لأوانه صدور تقييمٍ نهائي لتداعيات انتقال بريغوجين وبعض من قواته إلى بيلاروسيا".

وفيما يتوقع أن تسلم مجموعة فاغنر عتادها الثقيل إلى الجيش الروسي كانت موسكو قد اعلنت إسقاط الملاحقات القانونية بحقها ومنح الرئيس فلاديمير بوتين مقاتليها ثلاثةَ خيارات، إمّا إبرام عقود مع وزارة الدفاع، أو العودة الى عائلاتهم، أو الانضمام الى قائدهم في بيلاروسيا الذي اكد أنّ تحركه لم يكن يرمي الى الإطاحة بالنظام السياسي في البلاد.