عبداللهيان: نأمل بتسارع وتيرة اتحاد العالم الاسلامي وتقاربه عبر المساعي والارادة المشتركة

العالم - ايران

وأفادت وكالة انباء فارس، بأن حسين امير عبداللهيان بعث يوم الاربعاء، ببرقيات منفصلة الى وزراء خارجية الدول الاسلامية في مختلف مناطق العالم، هنأهم فيها وجميع مسلمي العالم بحلول عيد الاضحى المبارك.

وأكد أمير عبداللهيان في برقياته الى نظرائه في الدول الاسلامية، على وحدة المسلمين وتضامنهم في مسار تحقيق الغايات المشتركة والتقدم والتطور في المجتمعات الاسلامية في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، وفي تغريدة له على تويتر، هنأ حسين امير عبداللهيان بحلول عيد الاضحى المبارك، وكتب: ان عيد الاضحى هو نقطة كمال العبودية وتجلي رحمة الرب وفضله.

وأضاف: ضمن تقديم التهنئة بهذا العيد السعيد الى جميع المسلمين ونظرائي في الدول الاسلامية، أسأل الله تعالى، أن يمن بالسعادة والرفعة على جميع الشعوب المسلمة، مؤملا بتسارع الوتيرة الايجابية لاتحاد العالم الاسلامي وتقاربه من خلال المساعي والارادة المشتركة.