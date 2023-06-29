هاشتاغ.. أطفال بريطانيون يتقمصون أسماء الحيوانات + فيديو

العالم – أوروبا

الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالسلطات المعنية طلبت من المدرسين التعامل بشكل طبيعي مع الأطفال الذين يقولون إنهم حيوانات والتعاطي معهم على هذا الأساس.

هذا الأمر أثار جدلا واسعا في بريطانيا بين موافق على هذا التعامل على قاعدة حقوق الطفل وبين رافض له كونه يساهم في طمس المفاهيم الطبيعية للبشر.

من بين التعليقات حول هذا الموضوع لدينا هنا تعليق من "عزيز" وفيه: تقول "تريسي شو" وهي امرأة تعمل في (منظمة حماية أطفال المدارس): المدرسة التي تعاقب الطلاب الذين يعرِّفون أنفسهم بأنهم حيوانات تنتهك حقوق الطفل وبذلك ستكون المدرسة مكان غير آمن للصغار.. طيب يا تريسي شو، لماذا لا تعاملينهم وفق رغباتهم وتوكلي الموضوع لمنظمة حماية الحيوانات دون تدخل؟

حساب "مكشاتنا" غرد: طيب "هو" يعرف نفسه كحيوان! ويطالب أن يُعامل كحيوان! والقانون يعطيه الحرية في هذا الاختيار! ثم نفس القانون يطلب من الآخرين أن يعاملوه كطفل وأن يُقْبَل في مدارس أطفال البشر.

أما حساب "تدبر كلام الله" فغرد ساخرا من هذا الأمر: طيب الديناصور ما يتكلم ولا يحل واجبات ولا يدخل اختبارات.. ليش جاي المدرسة يتفلسف عليهم؟ يروح ياكل جيرانهم بالبيت ولا يسويله اي شي "منطقي".

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