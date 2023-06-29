الشيخ الخزعلي يؤكد على ضرورة مراجعة الحكومة العراقية الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن

العالم-العراق

وقال الشيخ الخزعلي في خطبة عيد الأضحى المبارك ، إن "هناك إصرار عجيب وإرادة من قبل دول كبرى تقف خلف نشر الشذوذ الجنسي"، مبينا "اننا حذرنا سابقا من عملية نشرة الشذوذ الجنسي".

واضاف ان "محاولتين جرتا في بغداد وكردستان لرفع علم المثلية في العراق"، مشيرا الى ان "مشروع نشر المثلية يستهدف القيم والأخلاق والدين ويستهدف الأسرة والأطفال".

وأكد "اننا أمام الاستهداف الأكبر المتمثل بنشر المثلية، وما أعلنته الولايات المتحدة عن أنها "أمة المثلية" يعني انهم أمة منحرفة وشاذة"، لافتا الى ان "برامج الحصول على المنحة الدراسية الأميركية الذي يستهدف الأطفال ومنح الدراسات للطلبة من الماجستير والدكتوراه من قبل واشنطن يمثلان خطرا على العراق".

وشدد على "ضرورة القيام بالواجب الوطني والديني لمنع نشر المثلية في العراق"، داعيا "الدولة العراقية الى القيام بواجباتها لحماية المواطن وحماية ثقافته من مشروع المثلية".

ولفت الى "أهمية ان تراجع الدولة العراقية كل الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الثقافي على خلفية اعلان امريكا انها أمة المثلية، اضافة الى مراجعة الاتفاقية الاستراتيجية"، مؤكداً ضرورة "امتناع الدولة العراقية عن أي اتفاقية مع واشنطن بعنوان جديد".

وأشار الى "أهمية الاستعداد لردع مشروع نشر المثلية قبل ان يغزو بلادنا"، مضيفا ان "هناك أمور كثيرة تعصف بالعالم وبالعراق الذي يعد قلب العالم".

وذكر ان "السيادة مفهوم متكامل لا يمكن تحققه إذا تمت تجزئته".