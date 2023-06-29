جموع المؤمنين في ايران الاسلامية يؤدون صلاة عيد الاضحى المبارك

العالم - ایران

وبالعاصمة طهران، اقيمت صلاة عيد الاضحى في "جامعة طهران" بإمامة عضو مجلس صيانة الدستور "اية الله السيد احمد خاتمي".

وافادت ارنا، ان ابواب "الجامعة" فتحت امام حشود المصلين منذ الساعة السادسة صباحا اليوم، حيث تخللت مراسم الصلاة برامج دينية وثقافية خاصة بعيد الاضحى المبارك.

وفي مشهد المقدسة - مركز محافظة خراسان الرضوية (شرق البلاد) ايضا، اقيمت صلاة عيد الاضحى، بإمامة ممثل الولي الفقيه لدى المحافظة "اية الله السيد احمد علم الهدى".

كما اقيمت مراسم صلاة العيد في محافظتي خراسان الشمالية والجنوبية، بمدنها ومناطقها المختلفة التي تحتضن المواطنين من اهل السنة الى جانب اخوانهم الشيعة.

وفي محافظة كردستان (غربي البلاد) ايضا اقيمت صباح اليوم الخميس صلوات عيد الاضحى داخل المساجد والمصليات والحسينيات بمشاركة الاف المواطنين الاكراد سنة وشيعة.

محافظة قم المقدسة (جنوبي العاصمة)، كسائر المحافظات والمدن الايرانية، شهدت صباح اليوم مراسم صلاة عيد الاضحى المبارك بامامة "اية الله سعيدي" سادن مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الامام موسى الكاظم (عليهما السلام).