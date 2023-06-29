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"أنت المراسل"

شاهد.. عيد الأضحى يدخل البهجة والسرور على أهالي  بغداد ودمشق

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

أدخل عيد الاضحى المبارك البهجة والسرور على أهالي العاصمة العراقية بغداد والعاصمة السورية دمشق حيث حرص الكثيرون الى الذهاب الى المنتزهات والاسواق للتمتع باجواء العيد.

العالم - أنت المراسل

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