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تعيين سفير ايران الجديد في بلغاريا

تعيين سفير ايران الجديد في بلغاريا
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تم تعيين علي رضا إيروش سفيراً جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بلغاريا.

العالم - ايران

وكان علي رضا إيروش في وقت سابق سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في المجر، والقنصل العام للبلاد في حيدر آباد بالهند كما تولى منصب المدير العام لشؤون التعليم وتنمية الموارد البشرية بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون وكبير الخبراء في مجال التعليم بوزارة الخارجية.

وحل ايروش مكان محمد جواد رسولي محلاتي الذي تولى مهمة السفير الايراني في صوفيا منذ العام 2018.

وكان السفير الايراني الجديد علي رضا ايروش قد وصف في تصريح له بلغاريا بأنها بوابة الدخول الى أوروبا وقال: من خلال معالجة بعض المنتجات ، من الممكن الدخول الى السوق البلغارية.

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