ما هي الأطعمة التي يجب تناولها في الصيف؟

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وتقول الخبيرة في مقابلة مع Gazeta.Ru: "تناولوا في الصيف الخيار والفجل والطماطم والخضروات المختلفة، وكذلك الفواكه والثمار مثل الحمضيات والفراولة ويجب الاكثار من شرب الماء وإضافة الحبوب إلى النظام الغذائي".

ووفقا لها، يمكن أيضا شرب عصائر الفواكه والخضروات الطازجة، وكذلك مغلي الفواكه الطازجة والثمار، ولكن يفضل أن تكون خالية من السكر أو محتوية على نسبة بسيطة منه. كما يمكن تناول الخضروات الطازجة لتعويض نقص الفيتامينات في الجسم.

وتوصي بتجنب تناول الأطعمة "الثقيلة" مثل اللحوم الدهنية والمشويات والحلويات والأطعمة الحارة.

وتقول: "لا ينبغي في الصيف تناول الايس كريم (البوظة) لأن الجسم خلال عملية هضمه سيطلق كمية كبيرة من الحرارة بدلا من التبريد المطلوب. كما يجب الامتناع عن تناول الموالح والأطعمة المدخنة لأنها تحبس السوائل في الجسم".