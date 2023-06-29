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بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف

العالم - العراق

وفي وقت سابق، حددت اللجنة المركزية للتيار الصدري، اليوم الخميس، توقيت التظاهرة "الحاشدة" التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ستكون التظاهرة الغاضبة الحاشدة المليونية في بغداد أمام مقر السفارة السويدية غداً الجمعة بعد صلاة المغرب، واما للمحافظات فعفوياً من اليوم وبعد صلاة الجمعة".

و دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى تظاهرة حاشدة ضد السفارة السويدية وطرد السفير السويدي من العراق على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.

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