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إثيوبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"

إثيوبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعربت الخارجية الإثيوبية عن أملها في الحصول على رد إيجابي من الدول الأعضاء في "بريكس" على طلب الانضمام للمجموعة.

العالم- افريقيا

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية مليس عليما خلال إفادة صحفية: "نتوقع أن تستجيب دول بريكس بشكل إيجابي لطلبنا"، مشيرا إلى أن إثيوبيا تقدمت رسميا بطلب للانضمام إلى المجموعة.

وفي وقت سابق، قدمت كل من الجزائر وبنغلاديش ومصر طلبات رسمية للعضوية في "بريكس"، كما عبرت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا والسعودية وتركيا عن اهتمامها بالانضمام للمجموعة.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وفي بداية عام 2023، انتقلت رئاسة المجموعة من الصين إلى جنوب إفريقيا.

وستعقد قمة "بريكس" المقبلة في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ.

وفي إيجاز صحفي، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جنوب إفريقيا، فينسينت ماجفينيا، إن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا سيكمل في المستقبل القريب جدا المشاورات مع قادة الدول الأعضاء في "بريكس" حول تفاصيل القمة.

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إثيوبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"