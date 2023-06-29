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شاهد..القمر الصناعي الايراني "خيام" يرسل صورا عن المسجد الحرام أثناء الحج

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

ارسل القمر الصناعي الايراني "خيام" صورا عن المسجد الحرام اثناء الحج إلى الأرض.

العالم - ايران

والصور التي ارسلها القمر الصناعي "خيام" عن المسجد الحرام التقطت قبل عيد الأضحى وعلى مسافة 500 كيلومتر اثناء طواف الحجاج بالكعبة المشرفة.

يذكر ان القمر الصناعي "خيام" هو قمر صناعي للاستشعار عن بعد تم صنعه من قبل شركة روسية بطلب من منظمة الفضاء الإيرانية وتم إرساله إلى المدار القريب من الأرض في 9 آب/أغسطس عام 2022 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

ويتم تنفيذ عمليات مراقبة القمر الصناعي في إيران في مركز التحكم الفضائي التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية في منطقة "ماهدشت" بمدينة كرج مركز محافظة البرز غرب طهران.

هذا القمر الصناعي لديه القدرة على التصوير بدقة نحو متر واحد في أطياف بصرية مختلفة ، ومنذ وضعه في المدار أرسل صورًا واضحة لمرقد امير المؤمنين علي (ع) في النجف الأشرف والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

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