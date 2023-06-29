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روسيا تعلن مقتل جنرالين و50 ضابطا أوكرانيا

روسيا تعلن مقتل جنرالين و50 ضابطا أوكرانيا
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن مقتل جنرالين أوكرانيين كانا مشاركين في اجتماع باللواء رقم 56 الآلي المستقل، أثناء تعرضه لضربة يوم 27 يونيو الجاري.

العالم- اوروبا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها وجهت ضربة عالية الدقة في 27 يونيو على نقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي المنفصل 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في البيان : "نتيجة لذلك، تم تحييد جنرالين، وما يصل إلى 50 ضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 20 من المرتزقة الأجانب والمستشارين العسكريين، في مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من ضربة على كراماتورسك دمّرت مطعمًا وتسببت بمقتل 12 شخصًا وبإصابة نحو 60 شخصًا وفق السلطات الأوكرانية.

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