إهتمام إيراني خاص بالعلاقة مع العالم الإسلامي ودول المنطقة + فيديو

العالم – خاص بالعالم، مراسلون

الحديث عن استئناف العلاقات الإيرانية المصرية بدأ يأخذ أبعادا جديدة في ظل سياسة تعزيز العلاقات والحوار مع الدول الإسلامية ودول الجوار التي تنتهجها الحكومة الإيرانية الحالية.

وفي حفل لسفراء الدول الإسلامية في إيران بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أكد وزير الخارجية 'حسين أميرعبداللهيان' أن الاهتمام الخاص بالعلاقة مع العالم الإسلامي ودول المنطقة من أولويات السياسة الخارجية لإيران، معربا عن ترحيبه بعودة العلاقات الطبيعية لبلاده مع مصر والمغرب.

وصرح أميرعبداللهيان في كلمته بالحفل: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بتطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم، بما فيها جمهورية مصر العربية ومملكة المغرب.. فتطوير العلاقات وتعزيز التعاون مع دول الجوار ياتيان ضمن أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية."

هذا وشهدت منطقة غرب آسيا خلال الأشهر الأخيرة تطورات كبيرة على الصعيد الدبلوماسي بما في ذلك التوافق التاريخي بين إيران والسعودية برعاية صينية، والذي اعتبر بداية لعودة العلاقات بين إيران ودول أخرى .

فبعد أربعة عقود من قطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والقاهرة، تبدو أن إرادة قادة البلدين تتجه نحو استئناف هذه العلاقات مجددا، وذلك استنادا لمجموعة من اللقاءات والحوارات التي جرت بين مسؤولي البلدين، وكذلك استنادا للوساطات التي أقدمت عليها دول مثل العراق وسلطنة عمان في هذا المجال.

وتمثل مصر بوابة إيران نحو أفريقيا وهي القارة التي كانت ولا تزال سوقا مهما لصادارات إيران المختلفة وكذلك أرضا خصبة للإستثمارات الإيرانية في شتى المجالات.

كما أن مصر ترى في إيران الممر الرئيس نحو آسيا وخاصة نحو دول القوقاز وآسيا الشرقية، كما تأمل القاهرة بأن تساعد عملية استئناف العلاقات مع طهران في الاستفادة من مصادر الطاقة التي تتمتع بها إيران.

وأخيرا.. فإن تطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين مصر ودول أخرى مثل العراق وسوريا ولبنان، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.

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