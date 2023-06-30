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اجتماع جديد لخلية الأزمة برئاسة ماكرون بعد توقيف نحو 700 شخص

اجتماع جديد لخلية الأزمة برئاسة ماكرون بعد توقيف نحو 700 شخص
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 667 شخصا في البلاد ليل الخميس/ الجمعة، في وقت يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لترؤس اجتماع جديد لخلية الأزمة حول أعمال الشغب.

العالم - اوروبا

ومن المنتظر أن يترأس ماكرون اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13,00 (الساعة 11,00 ت غ) في باريس بعد استمرار الاحتجاجات لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل فتى برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة.

وقد يختصر ماكرون الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحافيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الفرنسي عقد صباح الخميس اجتماعا لخلية الأزمة الوزارية ضم الوزراء ومدراء الإدارات المعنية في المركز الخاص بها في وزارة الداخلية قبل أن يتوجه إلى بروكسل. وندد خلال الاجتماع بأعمال عنف "غير مبررة".

وأطلقت الشرطة الفرنسية أمس الخميس الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خلال مسيرة بضواحي باريس لتكريم الفتى الذي قتل برصاص الشرطة.

ورشق عدد من المتظاهرين الشرطة بمقذوفات، أمام المبنى الرئيسي للإدارة المحلية في نانتير، قبل أن تبادر قوات الأمن إلى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، بحسب مصادر صحيفة فرنسية.

وشارك نحو 6200 شخص في المسيرة، بحسب مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته.

هذا وأشارت وكالة روسيا اليوم أن أعدادا كبيرة من رجال الأمن استقدموا لردع الشباب الغاضب، موضحة أن تجمعات المحتجين تتعاظم رغم الإطلاق المكثف للغاز المسيل للدموع.

وذكرت الوكالة أن العديد من السيارات حرقت في الشارع، مؤكدة أيضا أن المحتجين أضرموا النار في نقاط مختلفة في نانتير، ما جعل الدخان الأسود الكثيف يغطي سماء المكان.

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اجتماع جديد لخلية الأزمة برئاسة ماكرون بعد توقيف نحو 700 شخص

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